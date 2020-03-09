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يحيى التليدي يغرد: المرأة السعودية حلقت عاليا الإثنين 9 مارس 2020 غرد المحلل السياسي السعودي،يحيى التليدي في اليوم العالمي للمرأة، على حسابه الشخصي "تويتر" مؤكداً أن المرأة السعودية حلقت عاليا في فترة زمنية قصيرة.

Advertisements وقال في تغريدته: "في يوم المرأة العالمي تجد المرأة السعودية نفسها قد حلقت عاليا في فترة زمنية قصيرة بعد التغيرات المهولة التي وضعتها في المكانة التي تستحقها، وشكراً بحجم السماء لعرّاب التغيير وصانع التحولات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ".

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