شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السعودية تعلق السفر الى 9 دول بسبب كورونا والان مع التفاصيل

عاجل.. السعودية تعلق السفر الى 7 دول بسبب كورونا الإثنين 9 مارس 2020 أعلنت وكاله "واس" السعودية، منذ قليل، عن تصريحات لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية، يؤكد أن حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى 9 دول وذلك للحد من انتشار كورونا.

Advertisements وجاءت الدول التي علقت الحكومة السعودية السفر إليها كالتالي: "الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، العراق".

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