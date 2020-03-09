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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يرد على مزاعم إعتقاله بهذه الطريقة .. شاهد والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
رد وزير الداخلية السعودي، الأمير، عبدالعزيز بن سعود، اليوم الأحد، على مزاعم إعتقاله، بالظهور في مركز لحرس الحدود .
ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء اليوم الأحد صورا للأمير عبدالعزيز بن سعود، وهو يتفقد العمل في أحد المراكز الحدودية.
وأرفقت الوكالة الصور بتغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها: ”سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود في الخريبة التابع لقطاع ضباء في منطقة تبوك“.
سمو الأمير #عبدالعزيز_بن_سعود يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة التابع لقطاع ضباء بمنطقة #تبوك.#واس_عامpic.twitter.com/ej0r3FwFdu— واس العام (@SPAregions)
سمو الأمير #عبدالعزيز_بن_سعود يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة التابع لقطاع ضباء بمنطقة #تبوك.#واس_عام pic.twitter.com/ej0r3FwFdu— واس العام (@SPAregions) March 8, 2020
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