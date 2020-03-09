الأمير عبدالعزيز بن سعود يرد على مزاعم إعتقاله بهذه الطريقة .. شاهد

الأحد 8 مارس 2020

رد وزير الداخلية السعودي، الأمير، عبدالعزيز بن سعود، اليوم الأحد، على مزاعم إعتقاله، بالظهور في مركز لحرس الحدود .



ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء اليوم الأحد صورا للأمير عبدالعزيز بن سعود، وهو يتفقد العمل في أحد المراكز الحدودية.

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وأرفقت الوكالة الصور بتغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها: ”سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود في الخريبة التابع لقطاع ضباء في منطقة تبوك“.