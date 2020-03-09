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الأمير عبدالعزيز بن سعود يرد على مزاعم إعتقاله بهذه الطريقة .. شاهد

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 8 مارس 2020

رد وزير الداخلية السعودي، الأمير، عبدالعزيز بن سعود، اليوم الأحد، على مزاعم إعتقاله، بالظهور في مركز لحرس الحدود .

 

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية، مساء اليوم الأحد صورا للأمير عبدالعزيز بن سعود، وهو يتفقد العمل في أحد المراكز الحدودية.

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وأرفقت الوكالة الصور بتغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها: ”سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود في الخريبة التابع لقطاع ضباء في منطقة تبوك“.

 

سمو الأمير #عبدالعزيز_بن_سعود يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة التابع لقطاع ضباء بمنطقة #تبوك.#واس_عامpic.twitter.com/ej0r3FwFdu— واس العام (@SPAregions)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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