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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودیة الیوم، ظھور نتائج مخبریة تؤكد إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بفیروس كورونا.
وقالت الوزارة في بیان صحفي إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقا كانت قادمة من إیران، أما الحالة الرابعة فھي لمواطن قادم من إیران عبر الإمارات ولم یفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إیران وبذلك یصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.
وذكرت أن الحالات معزولة حالیا وجار التعامل معھا وتقدیم الخدمة الصحیة وفق الإجراءات المعتمدة.. مبینة أن جمیع الحالات من سكان محافظة (القطیف).
ودعت الوزارة المسافرين القادمين من إيطاليا، كوريا الجنوبية، مصر، لبنان، إلى ضرورة عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، بحسب ما نشرته وكالة الانباء السعودية.
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