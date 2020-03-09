السعودية | النيابة العامة تفعل البيئة الافتراضية وتجري اجتماعاتها بالاتصال المرئي عن بُعد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:04 مساءً, 9 مارس 2020 م
المناطق - الرياض
قال مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه تماشياً مع قرارت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا (كوفيد ١٩) المستجد، ورفعاً لحصانة ومتانة الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس. فقد وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإيقاف الإجتماعات وورش العمل واللقاءات التدريبية المنطوية على التوافد والحضور الشخصي في أماكن العمل في مقر النيابة العامة وفروعها الرئيسية بالمملكة، والاستعاضة عن ذلك بتفعيل اللقاءات عن طريق الدوائر الإلكتروتية المغلقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وأضاف المصدر أن الإدارة المختصة بالجانب التقني في النيابة العامة لديها الاستعداد الكامل والإمكانيات الكبيرة والمتقدمة لتوفير الدعم الكامل للعمل في البيئة الإفتراضية ووسائل الاتصال المرئي عن بُعد طبقاً لتوجيهات معالي النائب العام.
وأكد المصدر أن توجيه النائب العام يأتي في سياق الجهود العظيمة التي تقوم بها حكومة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله في تحصين البلاد والعباد من هذا الوباء العالمي.
سائلا الله عزوجل ان يحفظ وطننا الغالي والمواطنين والمقيمين فيه من كل مكروه ويبعد عن الوباء والبلاء انه سميع مجيب
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