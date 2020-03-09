شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الشائعات المتداولة «لاتمت بصلة لكورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

تزايد نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامنًا مع إصابة بعض المواطنين بفيروس كورونا الجديد، والذي بلغ 15 حالة.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أن الشائعات المتداولة عن حالات أو وفيات بفيروس كورونا الجديد، منها أخبار قديمة منذ عدة سنوات تتداول الآن، وأكد العبدالعالي بأن الشائعات المتداولة «لا تمت بصلة لفيروس كورونا الجديد، ولا توجد أي حالات مؤكدة عدا ما تم إعلانه» ونوه إلى التواصل مع مركز اتصال وزارة الصحة عبر الرقم (937) لأي استفسار عن الفيروس.

كما شددت النيابة العامة سابقًا على استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي كمطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي.

وأوضحت النيابة أن إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.