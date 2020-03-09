شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في المالديف تحذر من «كورونا» بعد ارتفاع الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سفارة المملكة في جمهورية المالديف أن السلطات الصحية أعلنت بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد حتى تاريخ اليوم (4) حالات وجميعها تحت المتابعة، وتأمل السفارة من المواطنين المقيمين والزائرين للمالديف اتباع الإرشادات الصحية واتخاذ الحيطة والحذر من التجمعات ومناطق الازدحام، داعيا أن يحفظ الله الجميع من كل مكروه.

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