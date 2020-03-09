- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم التجارة: السلع متوفرة بالكامل في القطيف.. احذروا مروجي الشائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التجارة: السلع متوفرة بالكامل في القطيف.. احذروا مروجي الشائعات
بعد قرار تعليق الدخول والخروج من المحافظة مؤقتًا
متابعات الخليج 365 - واس
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة اليوم، جولات رقابية ميدانية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية في محافظة القطيف بعد قرار تعليق الدخول والخروج من المحافظة مؤقتًا تطبيقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأكدت “التجارة” وجود وفرة كاملة من السلع والمنتجات والمخزون في القطيف ومراقبة سلاسل الإمداد في جميع مناطق المملكة، كما تواصل الفرق الميدانية للوزارة مهامها في الرقابة على المنشآت التجارية وضبط حالات الغش التجاري وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وحماية المستهلكين وحذرت من أي عمليات استغلال.
وتحث “التجارة” عموم المستهلكين على عدم تداول الإشاعات وزيادة المخاوف وتفهم الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم، داعية في حال وجود شكاوى أو ملاحظات إلى الإبلاغ عنها عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة: السلع متوفرة بالكامل في القطيف.. احذروا مروجي الشائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.