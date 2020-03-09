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قطر تعلق الدراسة بسبب فيروس كورونا

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2020-03-09

قطر تعلق الدراسة بسبب فيروس كورونا

بعد ارتفاع حالات الإصابة لـ15 حالة

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت قطر تعليق الدراسة، اعتباراً من الغد بسبب فيروس كورونا، حيث سجلت قطر، مساء أمس الأحد، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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وبذلك يصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجيد في قطر إلى 15 حالة حتى الآن.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت في وقت سابق، تعليق الرحلات الجوية من إيطاليا وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها انتقل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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