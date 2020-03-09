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4 شركات دولية تعلق رحلاتها الجوية إلى تبوك
شملت النيل ونسما والعربية وإفلاي دبي
متابعات الخليج 365 - احمد العطوي - تبوك
أعلن عدد من شركات الطيران، اليوم الاثنين، وقف رحلاتها مؤقتاً إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك.
وأعلنت شركات ” نسما ” و ” النيل ” و ” العربية ” للطيران وقف رحلاتها من مصر إلى تبوك والعكس، فيما أعلنت شركة ” افلاي دبي ” تعليق رحلاتها من تبوك إلى دبي والعكس حتى إشعار آخر.
ويأتي تعليق الرحلات بعد قرار المملكة بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.
تعليق الرحلات إلى تبوك جاء أيضا إلحاقاً لقرار حكومة المملكة بقصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا الجديد.
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