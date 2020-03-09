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2020-03-09 صندوق التنمية الزراعية يوقف العمل بنظام البصمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي : Advertisements وجه المدير العام ⁧‫لصندوق التنمية الزراعية‬⁩ بإيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف حتى إشعار آخر للفروع والمكاتب التابعة . جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ الجديد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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