تصفح مجاني لـ 3 مواقع للتعليم عن بعد

2020-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc عن توفير بدائل رقمية لدعم التصفح المجاني عن بُعد دون استهلاك أي بيانات لبوابة عين للتعليم عن بعد، وبوابة التعليم الموحد.

وقالت الشركة في بيان لها: “استشعاراً بمسؤوليتنا وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإجراءات الاحترازية وتوفير بدائل رقمية من تطبيقات التعليم والتطبيب عن بعد نعلن التصفح المجاني دون استهلاك أي بيانات للمنصات التالية:

بوابة عين

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https://ien.edu.sa

التعليم الموحد

http://vschool.sa

تطبيق صحة

ويأتي هذا الإجراء من الشركة بعد قرار وزير التعليم تعليق الدراسة واعتماد التعلم عن بعد كإجراء احترازي للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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