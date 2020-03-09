- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم تصفح مجاني لـ 3 مواقع للتعليم عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تصفح مجاني لـ 3 مواقع للتعليم عن بعد
بدون استهلاك أي بيانات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc عن توفير بدائل رقمية لدعم التصفح المجاني عن بُعد دون استهلاك أي بيانات لبوابة عين للتعليم عن بعد، وبوابة التعليم الموحد.
وقالت الشركة في بيان لها: “استشعاراً بمسؤوليتنا وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإجراءات الاحترازية وتوفير بدائل رقمية من تطبيقات التعليم والتطبيب عن بعد نعلن التصفح المجاني دون استهلاك أي بيانات للمنصات التالية:
بوابة عين
https://ien.edu.sa
التعليم الموحد
http://vschool.sa
تطبيق صحة
ويأتي هذا الإجراء من الشركة بعد قرار وزير التعليم تعليق الدراسة واعتماد التعلم عن بعد كإجراء احترازي للوقاية من تفشي فيروس كورونا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تصفح مجاني لـ 3 مواقع للتعليم عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.