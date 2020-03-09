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3 جوائز من "يوروموني" للبنك الأهلي كأفضل مقدم للمصرفية الخاصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

فاز البنك الأهلي التجاري بـ 3 جوائز من يوروموني كأفضل بنك يقدم مصرفية خاصة في المملكة لعام 2019، وذلك للمرة الـ12، وقد شملت الجوائز التي فاز بها كأفضل بنك سعودي في الخدمات المصرفية الخاصة لشريحة رجال الأعمال وفئتي العملاء المتميزين بين 5 إلى 30 مليون دولار، وبين 1 إلى 5 مليون دولار، وذلك في إطار سعيه لتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه.

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من جهته أوضح أيمن الطيار، رئيس إدارة المصرفية الخاصة بالبنك الأهلي، أن المصرفية الخاصة بالبنك الأهلي شهدت نموا ملحوظا خلال العام الماضي، حيث نما إجمالي دخل المصرفية الخاصة بالبنك بنسبة 52%، كما بلغت نسبة نمو إجمالي الأصول المدارة بالخدمات الخاصة 6% مقارنة بـ2018، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية التي يتبناها البنك.

وأضاف أن فوز البنك بهذه الجوائز يؤكد جودة وتنافسية خدماته ومنتجاته المتنوعة، وهو انعكاس حقيقي للجهود الكبيرة التي يكرسها البنك لتعزيز نمو ثروات عملائه، وتقديم تجربة مصرفية متميزة من خلال تقديم حلول مالية واستثمارية مبتكرة، بالإضافة إلى خدمات استشارية تواكب تطلعات واحتياجات عملائه الشخصية وتحقق أهدافهم المالية، ويأتي ذلك انطلاقا من رؤيته بأن يكون البنك الأفضل في خدمة العملاء.

ولفت رئيس إدارة المصرفية الخاصة إلى أن هذا الإنجاز يعود في المقام الأول إلى حرص البنك على تقديم أفضل المستويات الممكنة لخدمة عملائه من خلال مديري علاقة أكفاء، مختتما حديثه بالقول أن هذا الفوز يعزز المكانة الريادية التي يشغلها البنك الأهلي، كما يعكس حرصه على أن يكون أفضل البنوك في مجال إدارة المصرفية الخاصة على المستوى الإقليمي، وذلك بتقديمه منتجات مصرفية شاملة ومتنوعة وخدمات استشارية تدعمها خطط مالية دقيقة، بالإضافة إلى تقديم حلول متطورة للمنتجات الاستثمارية وتسهيلات ائتمانية مقابل هذه الاستثمارات.