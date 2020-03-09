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تلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرّمة، عدداً من البلاغات في مركز البيضاء؛ التابعة لمحافظة بحرة بمكة المكرّمة، أفاد بها المواطنون بشعورهم بهزة أرضية دون أضرار أو إصابات.
وأكّد مندوب من هيئة المساحة الجيولوجية رصدهم -صباح اليوم- عدداً من الهزات الأرضية بقوة درجتَيْن على مقياس ريختر، على مركز البيضاء بمكة المكرّمة، ولا تشكل خطورة، فيما باشر الدفاع المدني موقع البلاغ للتأكّد من سلامة الجميع.العمليات الأمنية الموحدة منطقة مكة المكرّمة هزة أرضية
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:56 PM
مواطنون شعروا بها .. و"الجيولوجية" رصدتها بقوة درجتَيْن بمقياس ريختر
تلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرّمة، عدداً من البلاغات في مركز البيضاء؛ التابعة لمحافظة بحرة بمكة المكرّمة، أفاد بها المواطنون بشعورهم بهزة أرضية دون أضرار أو إصابات.
وأكّد مندوب من هيئة المساحة الجيولوجية رصدهم -صباح اليوم- عدداً من الهزات الأرضية بقوة درجتَيْن على مقياس ريختر، على مركز البيضاء بمكة المكرّمة، ولا تشكل خطورة، فيما باشر الدفاع المدني موقع البلاغ للتأكّد من سلامة الجميع.
، "911": هزات أرضية بمركز البيضاء بمكة دون أضرار أو إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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