، فيديو.. حماية البيئة الأمريكية تقدم قائمة مطهرات للوقاية من كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة حماية

زوّدت وكالة حماية البيئة الأمريكية المستهلكين بقائمة من المطهرات التي يمكن للناس استخدامها لحماية أنفسهم من فيروس كورونا الجديد.

قائمة من خمس صفحات

وحسب شبكة "CNN" أصدرت الوكالة الفيدرالية قائمة من خمس صفحات تحتوي على مواد كيميائية ومنتجات تقول إنها قوية بما يكفي لقتل فيروسات أصعب من "SARS-CoV-2"، الفيروس المسؤول عن المرض.

ويمكن الحصول على القائمة على هذا الرابط:

https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf

وقال مدير وكالة حماية البيئة في أمريكا أندرو ويلر في بيان: إن "استخدام المطهر الصحيح هو جزء مهم في الوقاية من انتشار الأمراض والحد منها، بالإضافة إلى وسائل أخرى مثل غسل اليدين".

وأضاف: "تقدم وكالة حماية البيئة هذه المعلومات المهمة بطريقة عامة وشفافة حول المنتجات المطهرة للمساعدة في الحد من انتشار COVID-19".

وأوضحت وكالة حماية البيئة (EPA) أن من الأفضل اتباع الإرشادات الموجودة على ملصق المطهر، وإيلاء الاهتمام للفترة التي يجب أن يكون المنتج فيها على السطح الذي تقوم بتنظيفه.

وحسب فيديو بثته وسائل إعلام أمريكية، تضم القائمة منتجات من كلوركس (Clorox) ولايسول (Lysol) وبيرول (Purell).

غسل اليدين بالماء والصابون

غسل اليدين بالصابون والماء، لا يزال هو أفضل وسيلة لمنع انتقال الفيروس؛ وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويعتقد أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل أساسي من قِبَل الجهاز التنفسي من خلال السعال، والعطس، والبصق.

وبعبارة أخرى؛ فإن انتقال الفيروس من شخص لآخر هو الأكثر شيوعًا.

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