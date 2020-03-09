، "رئيس وزراء إيطاليا": خضعت لاختبار "كورونا" .. نمر بأحلك أوقات تاريخنا ،

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علّق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي؛ على أزمة تفشي وباء "كورونا" في بلاده، قائلا: "إنه أحلك وقت في تاريخنا لكننا بلد قوي وقادرون على تجاوزه".
وقال كونتي؛ إنه "خضع لاختبار مسحة الحلق للكشف عن إصابته بفيروس كورونا، وتبين أن جسده خالٍ من المرض"، مضيفاً أن "الأطباء يتابعون حالته الصحية"، حسب تصريحات أدلى بها مع صحيفة "لاريبوبليكا" ونقلتها شبكة "راي نيوز".
وأعرب كونتي؛ عن ثقته الكاملة بالأطباء، معترفاً: "بأنها أحلك أوقاتنا، لكننا قادرون على تجاوزها".
وأضاف، "أريد أن أكون صريحاً وواضحاً، -كعادتي-، الآن من الصعب جداً التنبؤ بشيء، لأننا نواجه فيروساً جديداً، تنسق الحكومة العمل بكل تركيز على هدفين: احتواء انتشار الفيروس، وتعزيز الرعاية الصحية حتى نتمكن من مواجهة هذا التحدّي".
وأعلنت إيطاليا، أمس الأحد، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 133 حالة وفاة، وهو ما يعد أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي؛ ليصبح عدد الوفيات 366.
ونقلت "رويترز" عن وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إعلانها أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد قفز لـ 133 حالة ليصل إلى 366، في أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي، فيما قفز عدد حالات الإصابة بنسبة 25 في المئة إلى 7375، وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، إصابة رئيس أركان الجيش في البلاد بفيروس كورونا، كما سجلت الدولة إصابة رئيس منطقة بيدمونت بالفيروس ذاته.
واستيقظ أكثر من 15 مليون شخص عبر مساحات شاسعة من شمال إيطاليا، أمس الأحد، ليجدوا أنفسهم معزولين عن بقية البلاد، بعد أن فرضت الحكومة إغلاقاً فعلياً لمنع انتشار الفيروس التاجي "كورونا المستجد".فيروس كورونا الجديد جوزيبي كونتي
"رئيس وزراء إيطاليا": خضعت لاختبار "كورونا" .. نمر بأحلك أوقات تاريخناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-09
علّق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي؛ على أزمة تفشي وباء "كورونا" في بلاده، قائلا: "إنه أحلك وقت في تاريخنا لكننا بلد قوي وقادرون على تجاوزه".
وقال كونتي؛ إنه "خضع لاختبار مسحة الحلق للكشف عن إصابته بفيروس كورونا، وتبين أن جسده خالٍ من المرض"، مضيفاً أن "الأطباء يتابعون حالته الصحية"، حسب تصريحات أدلى بها مع صحيفة "لاريبوبليكا" ونقلتها شبكة "راي نيوز".
وأعرب كونتي؛ عن ثقته الكاملة بالأطباء، معترفاً: "بأنها أحلك أوقاتنا، لكننا قادرون على تجاوزها".
وأضاف، "أريد أن أكون صريحاً وواضحاً، -كعادتي-، الآن من الصعب جداً التنبؤ بشيء، لأننا نواجه فيروساً جديداً، تنسق الحكومة العمل بكل تركيز على هدفين: احتواء انتشار الفيروس، وتعزيز الرعاية الصحية حتى نتمكن من مواجهة هذا التحدّي".
وأعلنت إيطاليا، أمس الأحد، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 133 حالة وفاة، وهو ما يعد أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي؛ ليصبح عدد الوفيات 366.
ونقلت "رويترز" عن وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إعلانها أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد قفز لـ 133 حالة ليصل إلى 366، في أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي، فيما قفز عدد حالات الإصابة بنسبة 25 في المئة إلى 7375، وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، إصابة رئيس أركان الجيش في البلاد بفيروس كورونا، كما سجلت الدولة إصابة رئيس منطقة بيدمونت بالفيروس ذاته.
واستيقظ أكثر من 15 مليون شخص عبر مساحات شاسعة من شمال إيطاليا، أمس الأحد، ليجدوا أنفسهم معزولين عن بقية البلاد، بعد أن فرضت الحكومة إغلاقاً فعلياً لمنع انتشار الفيروس التاجي "كورونا المستجد".
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:15 AM
"كونتي": الوفيات تقارب 400 شخص .. لكننا قادرون على تجاوز الأزمة
علّق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي؛ على أزمة تفشي وباء "كورونا" في بلاده، قائلا: "إنه أحلك وقت في تاريخنا لكننا بلد قوي وقادرون على تجاوزه".
وقال كونتي؛ إنه "خضع لاختبار مسحة الحلق للكشف عن إصابته بفيروس كورونا، وتبين أن جسده خالٍ من المرض"، مضيفاً أن "الأطباء يتابعون حالته الصحية"، حسب تصريحات أدلى بها مع صحيفة "لاريبوبليكا" ونقلتها شبكة "راي نيوز".
وأعرب كونتي؛ عن ثقته الكاملة بالأطباء، معترفاً: "بأنها أحلك أوقاتنا، لكننا قادرون على تجاوزها".
وأضاف، "أريد أن أكون صريحاً وواضحاً، -كعادتي-، الآن من الصعب جداً التنبؤ بشيء، لأننا نواجه فيروساً جديداً، تنسق الحكومة العمل بكل تركيز على هدفين: احتواء انتشار الفيروس، وتعزيز الرعاية الصحية حتى نتمكن من مواجهة هذا التحدّي".
وأعلنت إيطاليا، أمس الأحد، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 133 حالة وفاة، وهو ما يعد أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي؛ ليصبح عدد الوفيات 366.
ونقلت "رويترز" عن وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إعلانها أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد قفز لـ 133 حالة ليصل إلى 366، في أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي، فيما قفز عدد حالات الإصابة بنسبة 25 في المئة إلى 7375، وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، إصابة رئيس أركان الجيش في البلاد بفيروس كورونا، كما سجلت الدولة إصابة رئيس منطقة بيدمونت بالفيروس ذاته.
واستيقظ أكثر من 15 مليون شخص عبر مساحات شاسعة من شمال إيطاليا، أمس الأحد، ليجدوا أنفسهم معزولين عن بقية البلاد، بعد أن فرضت الحكومة إغلاقاً فعلياً لمنع انتشار الفيروس التاجي "كورونا المستجد".
، "رئيس وزراء إيطاليا": خضعت لاختبار "كورونا" .. نمر بأحلك أوقات تاريخنا ،
المصدر : الخليج 365
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