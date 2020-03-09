، #الخطوط_السعودية تعلّق جميع رحلاتها للإمارات والكويت والبحرين ومصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - إضافة إلى لبنان والعراق وإيطاليا وعقب قرار تعليق سفر المواطنين والمقيمين إليها

أعلنت #الخطوط_السعودية اليوم، تعليق جميع رحلاتها -مؤقتاً- بين المملكة وكل من: الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، مصر، العراق، إيطاليا.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرح أمس، بأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قرّرت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين -مؤقتاً- إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول مَن كان موجوداً بها خلال الـ 14 يوماً السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأضاف المصدر أن لوزارتَي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.الخطوط السعودية تعليق جميع رحلاتها