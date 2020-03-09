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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إحصائية المحتوى المفسوح من بداية العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلةً ارتفاعًا ملحوظًا.
وقالت الهيئة: "بلغ مجموع ما تم فسحه وتصنيفه من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من بداية العام وحتى الآن، أكثر من 400 محتوى، بزيادة أكثر من 121% عن نفس الفترة من العام الماضي.الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:20 PM
ارتفاع ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق إحصائية أعلنتها الهيئة
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إحصائية المحتوى المفسوح من بداية العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلةً ارتفاعًا ملحوظًا.
وقالت الهيئة: "بلغ مجموع ما تم فسحه وتصنيفه من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من بداية العام وحتى الآن، أكثر من 400 محتوى، بزيادة أكثر من 121% عن نفس الفترة من العام الماضي.
، زيادة 121%.. كم محتوى فسحته وصنّفته "الإعلام المرئي والمسموع" في عام؟ ،
المصدر : الخليج 365
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