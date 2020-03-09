، تمّ السحب واستعداد للنتائج .. كواليس سحب عيّنات الـDNA  لوالدَي "نسيم حبتور" و"طلال" ،

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اجتمع، اليوم، المحامي الدكتور سعد بن شايع؛ وهو مَن تسلّم ملف قضية المفقود نسيم حبتور؛ بعد توكيله رسمياً من والده نوري حبتور؛ مع فريق الفحص، ومدير البحث الجنائي بشرطة الشرقية، بحضور أسرة نسيم.
وتناقش والدا نسيم وأباحا بما يخالجهما من شعور قبل سحب العيّنات لفحص الـDNA للفريق الفاحص، وأبدى الفريق تفهمه، كما أكّد الفريق المتخصص أنهم مؤتمنون ويعرفون قدر مهمتهم وشعورهم الإنساني والأخلاقي بهذه المهمة، ثم سحبت ٦ عيّنات؛ ٣ منها ستُفحص بالدمام، وأخرى مثلها سترسل للرياض.
وقال الدكتور سعد بن شايع؛ لـ"الخليج 365": "انطلقنا اليوم لشرطة الشرقية وتمّ لقاء مدير الأدلة الجنائية، وقال موكليّ ما في أنفسهم حتى ارتاحوا وأُخذ حديثهم على محمل الجد ولمسنا منهم تفهماً وحرصاً يُشكرون عليه".
وأضاف": "ثم سُحبت العينات من والدَي نسيم والشاب طلال ووضعت في أظرف محددة فسحبت ٣ عيّنات لتُفحص بالدمام و٣ لتُفحص بالرياض، حسب طلبنا أمس، ثم وضعوا ظرف الرياض جانباً وتمّت الأمور، وهي مستقرة ولله الحمد، وننتظر النتيجة على أقصى تقدير غداً صباحاً وربما تصدر النتائج اليوم".
واختتم: "نحن مستعدون نفسياً لكل النتائج سواءً تطابقت أو لا.. المهم نصل إلى نتيجة ويطمئن قلبَي موكليّ".نسيم حبتور شرطة المنطقة الشرقية
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:20 PM
٦ عيّنات ٣ تُفحص بالدمام و٣ بالرياض .. مشاعر وحديث على محمل جدّي وتفهم وحرص
اجتمع، اليوم، المحامي الدكتور سعد بن شايع؛ وهو مَن تسلّم ملف قضية المفقود نسيم حبتور؛ بعد توكيله رسمياً من والده نوري حبتور؛ مع فريق الفحص، ومدير البحث الجنائي بشرطة الشرقية، بحضور أسرة نسيم.
وتناقش والدا نسيم وأباحا بما يخالجهما من شعور قبل سحب العيّنات لفحص الـDNA للفريق الفاحص، وأبدى الفريق تفهمه، كما أكّد الفريق المتخصص أنهم مؤتمنون ويعرفون قدر مهمتهم وشعورهم الإنساني والأخلاقي بهذه المهمة، ثم سحبت ٦ عيّنات؛ ٣ منها ستُفحص بالدمام، وأخرى مثلها سترسل للرياض.
وقال الدكتور سعد بن شايع؛ لـ"الخليج 365": "انطلقنا اليوم لشرطة الشرقية وتمّ لقاء مدير الأدلة الجنائية، وقال موكليّ ما في أنفسهم حتى ارتاحوا وأُخذ حديثهم على محمل الجد ولمسنا منهم تفهماً وحرصاً يُشكرون عليه".
وأضاف": "ثم سُحبت العينات من والدَي نسيم والشاب طلال ووضعت في أظرف محددة فسحبت ٣ عيّنات لتُفحص بالدمام و٣ لتُفحص بالرياض، حسب طلبنا أمس، ثم وضعوا ظرف الرياض جانباً وتمّت الأمور، وهي مستقرة ولله الحمد، وننتظر النتيجة على أقصى تقدير غداً صباحاً وربما تصدر النتائج اليوم".
واختتم: "نحن مستعدون نفسياً لكل النتائج سواءً تطابقت أو لا.. المهم نصل إلى نتيجة ويطمئن قلبَي موكليّ".
، تمّ السحب واستعداد للنتائج .. كواليس سحب عيّنات الـDNA لوالدَي "نسيم حبتور" و"طلال" ،
المصدر : الخليج 365
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