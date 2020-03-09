شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عروس وجميع الضيوف في ‘‘ليلة الزفاف‘‘ بسبب حركة غبية فعلها العريس!.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر مسؤولون السبت أن أربعة أشخاص على الاقل غرقوا وفُقد آخرون، بعد انقلاب قاربين يقلان ضيوفا لحضور حفل زفاف في شمال غرب بنجلاديش.

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وفاة عروس وجميع الضيوف في ‘‘ليلة الزفاف‘‘ بسبب حركة غبية فعلها العريس!.. شاهد

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وتمكن 27 راكبا، من بينهم العريس من السباحة إلى الشاطئ بمساعدة سكان محليين، لكن العروس مازالت بين المفقودين.

وذكر المسؤول بالحكومة المحلية، سادات حسين أن الغواصين عثروا على الجثث في نهر بادما، بعد غرق القاربين، اللذين يقلان حوالي 40 راكبا مساء أمس الجمعة، بالقرب من قرية سريرامبور بمنطقة راجشاهي.

وأضاف أن الحادث وقع، عندما انقلب أسطول زفاف يضم ثلاثة قوارب بسبب زوابع، كان في طريقه إلى منزل العروس لاستكمال الاستقبال التقليدي للزوجين، اللذين تزوجها حديثا..

وبدأ غواصون من هيئة النقل المائي الداخلي في بنجلاديش وجهاز خدمة الإطفاء والدفاع المدني عملية بحث عن جثث الغرقى أو الوصول إلى ناجين محتملين أو مفقودين.