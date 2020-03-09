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عدن - ياسمين التهامي - أجرى طبيب بيطري في أستراليا عملية جراحية ناجحة، لإنقاذ أفعى تعرضت لإصابة خطيرة كدت تودي بحياتها، وظل قلبها ينبض خارج جسدها ساعات.

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شاهد: قلب أفعى ينبض ‘‘خارج جسدها‘‘ ساعات عدة.. لكن النهاية لاتتوقعها (فيديو)

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وكانت ممرضة بيطرية، عثرت على الأفعى في بحيرة مارلو، بالإقليم الشمالي، وحملتها إلى مركز داروين لحفظ الحياة البرية، يوم الأحد الماضي. وخضعت الأفعى على الفور، لعملية جراحية استمرت لنصف ساعة لإغلاق الجرح، على يد الطبيب البيطري ستيفن كوتر.

وقال الدكتور كوتر، لصحيفة ديلي ميل أستراليا، إن الأفعى بدأت تستعيد عافيتها، والعدوانية التي أظهرتها صباح الإثنين دليل على ذلك”. وأضاف “كانت عملية دقيقة، ولكن معظم عملي في الحياة البرية من هذا القبيل، والكثير من مرضاي أصغر بالحجم من هذه الأفعى”.

وأوضح الدكتور كوتر، أن الجراحة لم تكن تقليدية، حيث أن الجرح الذي تعرضت له الأفعى كان فوق القلب مباشرة، وكانت الأفعى محظوظة بشكل لا يصدق، لأن الجرح لم يخترق قلبها، والغريب أنه بقي ينبض لوقت طويل خارج جسدها، دون أن يتوقف عن العمل.

من جهتها، قالت المنقذة ونائبة رئيس المركز، إنها المرة الأولى التي تشاهد فيها، هي أو الدكتور كوتر، قلب أفعى ينبض خارج جسدها، وذلك بعد أن صعدت سيارة من فوقها. وكان من الممكن أن تصمد الأفعى لمدة ساعة أو ساعتين على أبعد تقدير، قبل أن يتم إنقاذها.