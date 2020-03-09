قناة عين مباشر الان.. تردد قناة عين التعليمية 2020 IEN TV على النايل سات بث مباشر

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات لجميع الطلاب والطالبات و المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية في جميع مؤسسات التعليم العام بالمملكة.

قناة عين مباشر الان من هنــــــا

جاء ذلك في بيان قالت فيه الوزارة: "انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات، وفى ضوء ما قضى به الأمر السامي الكريم رقم ( 42874 ) وتاريخ 11 / 7 / 1441 هـ باتخاذ قرارات تعليق الدراسة في أي مناطق أو مدن المملكة متى ما تطلب الموقف ذلك؛ فقد قرر معالي وزير التعليم تعليق الدراسة (مؤقتاً) في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية بمحافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد 13 / 7 / 1441 هـ، وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بمحافظة القطيف، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة".

وبناءً على قرار تعليق الدراسة ، توجه الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة للتعليم الالكتروني ومتابعة الدروس الخاصة بهم إلكترونياً عبر الانترنت ، من خلال متابعة الدروس عبر قناة عين الفضائية التعليمة.

وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الاثنين 9 مارس 2020، البث المباشر لقناة عين الفضائية حيث قناة تعليمة تابعة لوزارة التعليم في السعودية ، تقوم وبشكل مستمر بنشر كافة الدروس لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية خلال بث مباشر عبر شاشتها الفضائية .

ووجّه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة؛ حيث قررت اللجنة المختصة في الوزارة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ، أن تباشر مكاتب الإشراف عملها خلال مدة التعليق؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.

ودعت اللجنة للتأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلّم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد، تحت مسمى «منظومة التعليم الموحدة».

وطالبت كذلك بتوفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة «عين» التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي، من خلال 14 قناة تلفزيونية، واليوتيوب، على أن تستكمل الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني متطلبات التعليم عن بُعد لكل الطلاب والطالبات.

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وأوضحت وزارة التعليم أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمراراً لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد، مشيرة إلى أنه إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات.

من جانبه، أوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن قرار تعليق الدراسة في التعليم العام يشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات الذين يعملون في المدارس، ولا يتم استدعاؤهم لأداء أي مهام يحتاجها قطاع التعليم، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق معهم من قبل مكاتب التعليم التي يتبعون إليها إذا كان هناك أي استدعاء لهم.

وبالنسبة للجامعات، أفاد آل الشيخ بأن الأمر متروك للمديرين ليقرروا، لأنه لا بد أن يستمر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وهذا يعتمد أيضاً على الجداول وإلقاء محاضرات، وهم من سيقومون بترتيب ذلك مع أعضاء هيئة التدريس.

ونوّه وزير التعليم بأن الدراسة ستستأنف مرة أخرى إن شاء الله، وهذا الأمر متروك وفق تقييم يومي وأسبوعي، ومتى ما أشارت الجهات المعنية بأن الأمور الاحترازية لحماية الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية من كثافة الطلاب والتجمعات ستتاح الدراسة من جديد، مبيناً أنه سيتم إطلاع العموم على أي مستجدات.

ولفت إلى أن منصات التعليم الإلكتروني موجودة ومتاحة للطلاب والمعلمين لكي يستمروا في العملية التعليمية.

من جهته، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أنه لم تظهر أي حالة من حالات انتشار فيروس كورونا في أي منشأة تعليمية بالمملكة. وقال في تغريدة له بـ«تويتر»: «الحمد لله الوضع مطمئن، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية. ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا. لذا نسقنا مع وزارة التعليم على تعليق الدراسة مؤقتاً».

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

من جانب آخر، قرر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، تعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتباراً من يوم الاثنين وحتى إشعار آخر.