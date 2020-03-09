بسبب فيروس كورونا السعودية تدرج تسع دول يمنع السفر منها وإليها

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الأحد، تعليق سفر مواطنيها والمقيمين مؤقتًا من وإلى تسع دول، من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا .

وقال المصدر إنَّ الدول التسع هي دولة الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.

وأضاف أنه سيتم أيضا وقف كل الرحلات الجوية والبحرية بين السعودية وتلك الدول باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية، حسب ما ذكرت رويترز.

الجدير بالذكر أنَّ السعودية كانت قد اعلنت مساءً عن إصابة 4 من مواطنيها في فيروس كورونا.