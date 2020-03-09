«حساب المواطن» يجيب على سؤال «الإفصاح عن مكافآت الطلاب ضمن الدخل»

أكَّد برنامج حساب المواطن، أن مكافأة الطلاب تدخل ضمن الدخل، ويجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج- عبر تويتر- أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل، ولا بد من الإفصاح عنها عن طريق اختيار الحالة الوظيفية (طالب)، نوع الدخل (غير ذلك)، ومصدر الدخل «برنامج دعم حكومي».

جاء ذلك، ردًا على سؤال أحد المواطنين: هل تعد مكافآت وزارة التعليم للطلاب الأطفال ذوي الإعاقة ضمن الدخل، وهل يُفصح عنها في الدخل أم لا؟

من جهة أخرى، أوضح برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، أنه يمكن تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول- تفاصيل الطلب- بيانات الحساب البنكي)؛ بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب.

وأشار البرنامج، إلى أنه سيتم صرف الدعم في حال كان المواطن مستحقًا على الآيبان السابق، إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.

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