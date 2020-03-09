دعمًا لعملية «التعلم عن بعد».. جامعة حائل: تعليق الدراسة لا يشمل أعضاء هيئة التدريس

أعلنت جامعة حائل، اليوم الإثنين، أن قرار تعليق الدراسة لا يشمل الكادر الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم؛ دعمًا لعمليات التعليم عن بعد.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت: تعلن جامعة حائل أن تعليق الدراسة يقتصر على طلاب وطالبات الجامعة، مع استمرار عمل الكادر الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وكذلك الكادر الإداري، لدعم عمليات التعلم عن بعد، والقيام بالأعمال الأكاديمية والإدارية اليومية.
وأمس، أكد المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، أن قرار تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم الجامعي، يشمل الطلاب والطالبات في جميع المراحل، وتشمل البكالوريوس والدراسات العليا.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الأحمري إلى أنه بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والموظفين من فنيين وإداريين، فقرار تعليق الدراسة عائد إلى صلاحية مديري الجامعات.
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