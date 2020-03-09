بلاغ «الغامدي» يقود التجارة و«الغذاء والدواء» لإغلاق مستودع لمنتجات العسل والأعشاب

قاد بلاغ المواطن أنور الغامدي وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء للإطاحة بمنزل «فيلا» في جدة يُستخدم كمستودع لمنتجات العسل والأعشاب، التي تبين عند مداهمته مخالفتها للاشتراطات الصحية وعدم وجود التراخيص اللازمة .

وقال الغامدي، لـ«عاجل»، إنه منذ 6 سنوات لاحظ أن الفيلا باتت مستودعًا، وكان يراقبها باستمرار؛ حيث رصد وقوف باصات في فترة الليل تضع شعار المستودع والتي تمت إزالتها لاحقًا فضلًا عن توقف شاحنة عند باب الفيلا ووجود عمالة يقومون بإنزال أغراض داخل المنزل الذي أصبح كذلك مقر سكن لهم .

وقادت تلك التصرفات المريبة الغامدي لتقديم بلاغ عبر حساب وزارة التجارة في تويتر أمس، قال فيه: عندنا في الحي حقنا فيلا ومخلينها مستودع وكل فترة تجي شاحنة وتنزل أشياء داخلها وحتى باصات توقف برا وكانوا حاطين شعارهم على الباصات وبعدها شالوها قلبي مو مطمن لهم.

وأشار الغامدي إلى أن تغريدته حظيت بتفاعل وتجاوب سريع من القائمين على حساب الوزارة؛ حيث جرى التواصل معه للحصول على كل التفاصيل، وفي الساعة الثالثة عصرًا تواصلت الوزارة معه مجددًا لتحديد موقع الفيلا .

وأضاف الغامدي في التاسعة مساءً مررت بجانب الفيلا ووجدت فرق وزارة التجارة موجودة في الفيلا ولا يسعني إلا أن أشكرهم على سرعة تجاوبهم .

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وبدورها شكرت وزارة التجارة الغامدي لتعاونه، مؤكدة أنه تمت مباشرة البلاغ والوقوف على المنزل الذي تم استغلاله مستودعا مخالفًا، لمنتجات العسل والأعشاب وبالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء تم إغلاق الموقع لمخالفته الاشتراطات الصحية، ولعدم وجود التراخيص اللازمة، وعليه تم استدعاء المتورطين لإكمال الإجراءات النظامية.

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