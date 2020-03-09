فلكية جدة: سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد ثاني «بدر عملاق».. مساء اليوم

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء السعودية والمنطقة العربية، تشهد مساء اليوم الإثنين (9 مارس 2020)، القمر البدر العملاق الثاني من أربعة أقمار لهذه السنة؛ حيث سيكون حجمة الظاهري أكبر وأكثر إضاءة قليلًا؛ مقارنة بالمعتاد.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة- عبر صفحة الجمعية بفيسبوك- إن البدر العملاق سيظهر من الأفق الشرقي مع غروب الشمس حسب التوقيت المحلي، وسيبقى يزيّن السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس غدٍ الثلاثاء.

وأضاف، أنه سيلاحظ أن حجم القمر الظاهري أثناء شروقه سيكون «ضخمًا»، وهذا مجرد خداع بصري يحدث شهريًا ولا علاقة له إذا كان القمر قريبًا من الأرض أو بعيدًا عنها في مداره الأهليجي، فالقمر بعد ارتفاعه عاليًا في السماء يعود إلى حجمه المعتاد.

أما بالنسبة للون الوردي أو البرتقالي، الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه، فهي ألوان حقيقية، فالغلاف الجوي للأرض يعمل على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر؛ بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل، والتي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب، الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أن القمر البدر سوف يصل لحظة الاكتمال عند الساعة (8:48) مساء بتوقيت السعودية، وهو توقيت مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر، من خلال المنظار أو تليسكوب صغير، خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة؛ نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

وأضاف، أن وصف «القمر العملاق» يطلق على القمر المحاق أو القمر البدر، عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومترًا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية «قمر الحضيض»، ويقصد به وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 357.399 كيلومترًا.

وتابع رئيس فلكية جدة قائلًا، إنه قد لا يلاحظ فرق في الحجم الظاهري لهذا البدر العملاق؛ مقارنة بباقي أقمار البدر الأخرى، ولكن المتابعين بشكل مستمر للأقمار البدر، يمكنهم ملاحظة حجم إضافي ظاهري لهذا القمر البدر، عندما يكون عاليًا في قبة السماء.

ولن يكون لهذا البدر العملاق تأثير على الكرة الأرضية مثل البدر العملاق الأول في فبراير الماضي؛ باستثناء ظاهرتي المد والجزر، وهو أمر طبيعي، فشهريًا في يوم البدر تنتظم الشمس والأرض والقمر، وهذا يسبب مدًا وجزرًا واسع المدى، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي، وفي نفس اليوم يحدث أخفض جزء على نحو استثنائي، ونظرًا لأن القمر البدر سيكون قريبًا من نقطة الحضيض، سوف يبرز المد في ظاهرة تسمى «المد العالي الحضيض».

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وأوضح ماجد أبوزاهرة، أن ذلك الاختلاف محدود ولن يؤثر على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا؛ لأنه يحدث مد وجزر كل يوم لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.

وأضاف رئيس فلكية جدة، أنه خلال الليالي المقبلة، سوف يشرق القمر متأخرًا بنحو الساعة كل يوم، وخلال بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.

يُذكر أن سماء الوطن العربي والسعودية، شهدت مساء يوم السبت 8 فبراير الماضي، أول قمر بدر عملاق خلال 2020.

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