الشيخ المطلق يوضح حكم المتعمِّد نشر فيروس كورونا بين الناس

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ما يجب فعله وقت انتشار الأوبئة، مشيرًا إلى أن تعمُّد نشر الفيروسات بين الناس يعد كالقتل العمد.

وقال الشيخ المطلق- عبر حسابه بتويتر- إنه يجب على المسلم عند انتشار الأوبئة العمل بمنهج الإسلام في التحصين، ولا يجوز أبدًا أن يتسبّب في انتشارها.

وأضاف الشيخ المطلق «وقد يكون من تعمّد نشرها مثل القاتل عمدًا، لأنه يتسبب في إزهاق أرواح بريئة، قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمّدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابًا عظيمًا}».

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح أمس الأحد، بتعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا، وتمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.

وأضاف المصدر أنّ ذلك يأتي وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصي بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظرًا لأنَّ جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ (11) الحاملة لفيروس كورونا الجديد covid19 هي من سكان محافظة القطيف.

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