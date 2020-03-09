تنبيهات من «الأرصاد»: رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على 5 مناطق بالمملكة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، إلى تعرُّض عدد من مناطق المملكة لسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة مثارة.

وقالت «هيئة الأرصاد»، في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»: إنَّ مناطق الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا»، ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة» ومكة المكرمة «الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، القنفذة، الكامل، الليث، المويه، بحره، تربة، جدة، خليص، رابغ، رنية»، تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، ويُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

فيما تشهد منطقة الباحة «القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، الباحة، بني حسن، فرعة غامد الزناد» وعسير «أبها، النماص، بارق، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل»، سحبًا رعدية ممطرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية الأفقية.

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