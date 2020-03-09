حساب المواطن يوضح تأثير الاستفادة من عروض التكييف الموفِّر للطاقة على الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الاستفادة من عرض أجهزة التكييف لتوفير الطاقة، لا يؤثر على الدعم المقدم للمواطن.
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر- أن الاستفادة من عرض أجهزة التكييف لتوفير الطاقة لا يؤثر على صرف الدعم للمواطن، في حال كان مؤهلًا ومستحقًا.
وأضاف البرنامج أن الدعم يتم صرفه حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار، دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وتباع البرنامج أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي:
جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن، حول مدى تأثير الاستفادة من عرض أجهزة التكييف لتوفير الطاقة، على الدفعات المالية مستقبلا والاستفادة من الدعم.
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