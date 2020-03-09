بتوجيه من أمير الشرقية.. إطلاق اسم نجيب الزامل على شارع بالدمام

وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمانة المنطقة، بتسمية أحد شوارع الدمام باسم المغفور له بإذن الله فقيد الوطن نجيب بن عبدالرحمن الزامل، تخليدًا لاسمه ولسيرته العطرة في مجال التطوع والبذل والعطاء.

وذكرت أمانة الشرقية- عبر حسابها بتويتر- أن هذا التوجيه جاء تخليدًا لاسم المغفور له نجيب الزامل، ولسيرته العطرة في مجال التطوع والبذل والعطاء، وتقديرًا لما قدمه في حياته من مبادرات اجتماعية كان لها الأثر الكبير في المنطقة الشرقية والمملكة بشكل عام.

من جانبه، قدَّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، الشكر لأمير المنطقة على هذه اللفتة الثمينة وغير المستغربة منه وفاءً للفقيد.

وأوضح الجبير، أن الاختيار وقع على الشارع الذي يقع بجانب منزل الفقيد نجيب الزامل بحي المزروعية بالدمام، وتم توجيه إدارة تسمية وترقيم الشوارع بالأمانة بسرعة تنفيذ توجيه أمير المنطقة,.

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يذكر أن عضو مجلس الشورى السابق والكاتب الإعلامي الدكتور نجيب عبدالرحمن الزامل، توفي يوم السبت 4 يناير الماضي، في دولة ماليزيا، خلال رحلة علاجية له هناك.

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