«الحرس الوطني» ينفي إصابة فردين من عناصره بفيروس كورونا المستجد

أكدت وزارة الحرس الوطني، اليوم الإثنين، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين أفرادها بالأحساء.

وذكرت الوزارة- عبر حسابها الرسمي بتويتر- أنه «لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور، ونهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط.. حمى الله بلادنا من كل مكروه».

وتم تداول منشور عبر مواقع التواصل يزعم أن الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالأحساء، أعلنت اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا في كتيبة الشغب 52 ولواء الملك عبد الله الآلي.

يُذكر أن وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19).

وأوضحت الوزارة، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن الحالة الأولى هي لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى في محافظة القطيف.

وتابعت وزارة الصحة أن الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في المستشفى في محافظة القطيف.

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وأن الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالي للحالات المسجلة في المملكة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) بلغ 15 حالة.

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