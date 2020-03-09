أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في المملكة اعتبارًا من اليوم الإثنين 14 رجب 1441، وحتى إشعار آخر.
يأتي قرار الهيئة بتعليق الاختبارات بعد تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلق الاختبارات في المملكة اعتبارا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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