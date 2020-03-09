عاجل-هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلق الاختبارات في المملكة اعتبارا اليوم

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في المملكة اعتبارًا من اليوم الإثنين 14 رجب 1441، وحتى إشعار آخر.

يأتي قرار الهيئة بتعليق الاختبارات بعد تعليق الدراسة‬⁩ في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني.