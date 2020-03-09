السعودية اليوم / مستشفى طرابلس المركزي ينفي استقبال حالتين مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا



طرابلس 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

نفت إدارة مستشفى طرابلس المركزي بالعاصمة الليبية ما أوردته بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية بوصول حالات مشتبه بها بفيروس كورونا للمستشفى.

وأكد المكتب الإعلامي بالمستشفى المركزى بطرابلس اليوم ، عدم وصول أية حالة مصابة بهذا الفيروس، مشيراً إلى أن ما أوردته هذه الوسائل الإعلامية بوصول حالتين للمستشفى عار عن الصحة، داعيًا كل القنوات إلى تحري الدقة والمصداقية واستيفاء الأخبار من مصادرها.

وكانت وكالة «سبوتنيك» الروسية نقلت عن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، قوله إن مستشفى طرابلس المركزي سجل أول حالتي اشبتاه بفيروس كورونا اليوم عقب تحويلهما حيث أجريت لهما الفحوصات اللازمة لكن نتيجة التحاليل جاءت سلبية.

ونفت وزارة الصحة تسجيل إي إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا، واصفة ما تردد في هذا الشأن بأنه شائعات وأخبار عارية عن الصحة تمامًا.

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11:50ت م

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