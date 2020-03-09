السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل كوريا إلى 7 آلاف و382 شخصًا، معظمهم في مدينة دايجو ومقاطعة جيونج سانج.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه حتى الآن، بلغ عدد الوَفَيَات في البلاد 51 وفاة، معظمهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة، بسبب الفيروس وذلك وَفْق المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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11:24ت م

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