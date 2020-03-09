السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



سكاكا 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الدكتور علي بن ذويب العنزي.

ونوه سموه بأهمية ما تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمالٍ ومهامَّ، لتحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

واستعرض سمو أمير منطقة الجوف مع الدكتور العنزي سير العمل في فرع الهيئة بالمنطقة والمحافظات التابعة، والبرامج التي نفذتها وتعمل على تنفيذها، كما تسلم سموه التقرير الخاص بجهود الهيئة خلال موسم الحج لعام 1440 في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمراكز التوجيهية في مدن الحجاج، متمنياً سموه للجميع التوفيق .

وأعرب الدكتور العنزي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على الدعم الذي يحظى به الفرع من قبل سموه.

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11:00ت م

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