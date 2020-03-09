السعودية اليوم / تعليم حائل ينظم ‏ندوة بعنوان المرأة وطن وطموح



حائل 14 رجب 1441 هـ الموافق 09 مارس 2020 م واس

‏نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة نشاط الطالبات أمس ندوة بعنوان (المرأة وطن وطموح) بحضور المساعدة للشؤون التعليمية فوزية بنت جوفان الجنيدي وعددٍ من القيادات والمشرفات في المنطقة وذلك في مقر قاعة النشاط غير المنهجي.

وتهدف المحاضرة التي تأتي بعد إطلاق الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020 لإبراز سبل تمكين المرأة والنهوض بها وكذلك تسليط الضوء على دورها الريادي في دعم الحراك التنموي.

يذكر أن المملكة تسعى جاهدة لتعزيز مكانة المرأة واستثمار قدراتها لما لها من دور تنموي ومحوريا في رؤية ٢٠٣٠ للمشاركة في نهضة وبناء الوطن.

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10:42ت م

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