السعودية اليوم / إدارة تعليم صبيا تحصد جائزة جازان للتفوق والإبداع



صبيا 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

حقق ثلاثة من منسوبي إدارة تعليم صبيا جائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الرابعة عشرة في ثلاثة فروع: فرع الموظف التربوي مريم ناصر معافا، فرع الموظف الإداري مريم عيسى حواز، فرع الطالب الأمثل نواف عبد الرحمن عاكش.

جاء ذلك خلال اعتماد سمو أمير منطقة جازان لنتائج الجائزة في فروعها المختلفة لهذا العام1441هجري.

من جانبه هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي الفائزين والفائزات، معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه على الدعم والتشجيع للمبدعين والمبدعات في شتى المجالات.

وثمن جهود جائزة جازان للتفوق والإبداع ومركز التميّز بتعليم صبيا على نشر ثقافة التميّز وتحفيز المشاركين والمشاركات.

//انتهى//

10:08ت م

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