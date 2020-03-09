السعودية | المملكة تتجه لرفع إنتاج النفط لإعادة ضبط السوق ودعم الأسعار

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أفادت وكالة “بلومبيرغ” الامريكية، بأن المملكة سترد على رفض روسيا التعاون في تقليص الإمدادات برفع إنتاجها بشكل كبير في إطار حرب أسعار تهدف إلى إجبار موسكو والدول المنتجة الأخرى للعودة لاتفاق ضبط السوق ودعم الأسعار.

ونقلت الوكالة عن مصادر نفطية قولها إن “المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ستزيد إنتاجها لأكثر من 10 ملايين برميل يوميا الشهر المقبل من حوالي 9.7 مليون برميل، وإنها قد تذهب لأبعد من ذلك برفع الإنتاج إلى 12 مليون برميل”.

وأوضحت أن “قرار رفع الإنتاج يأتي بعد خصومات سعرية كبيرة قدمتها المملكة لزبائنها في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، بنسبة هي الأكبر منذ نحو 20 سنة، وأن الخطوة تهدف إلى جذب مزيد من الزبائن لشراء الخام السعودي”.

هوت أسعار النفط نحو 30% يوم الاثنين، بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام، ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ حرب أسعار حتى في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.

وتراجعت الأسعار بنحو الثلث عقب تحرك السعودية بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته “أوبك” لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وكان وزير الطاقة الروسي “ألكسندر نوفاك” قد أعلن إنه لم يعد هناك اتفاق لإنتاج النفط بين روسيا وحلفائها وأعضاء منظمة أوبك، مضيفا أن دول مجموعة أوبك+ ستواصل مراقبة الوضع في السوق.

وقال نوفاك “بالنظر إلى القرار المُتخذ الجمعة، فإنه واعتبارا من أول أبريل لم يعد مطلوب منا أو من أي من دول أوبك أو الدول غير الأعضاء في المنظمة القيام بتخفيضات إنتاج (نفط)” بحسب وكالة “رويترز”.

إلى ذلك وصف بعض مسئولي شركات النفط الروسية القرار الروسي بأنه “غير عقلاني” بينما قال آخرون إنه “خطأ فادح”، وسط تشكيك بقدرة روسيا على التعويض عن خسائر هذا القرار عبر زيادة إنتاجها النفطي.