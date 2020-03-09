شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بإطلاق اسم "نجيب الزامل" على أحد شوارع الدمام والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية أمانة المنطقة الشرقية بتسمية أحد شوارع الدمام باسم المغفور له بإذن الله نجيب بن عبد الرحمن الزامل تخليدًا لاسمه ولسيرته العطرة في مجال التطوع والبذل والعطاء، وتقديرًا لما قدمه في حياته من مبادرات اجتماعية كان لها الأثر الكبير في المنطقة الشرقية والمملكة بشكل عام.

بدوره شكر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير سمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة من سموه وفاءً للفقيد وعرفانًا لما قدمه من خدمات جليلة في المجال الاجتماعي والوطني وأن هذه اللفتة هي امتداد لما عودنا عليه ولاة الأمر حفظهم الله من التقدير والعرفان لكل مواطن أفنى عمره لخدمة وطنه ومجتمعه وتكريمه في حياته وبعد موته.

وأوضح المهندس فهد الجبير أن الاختيار وقع على الشارع الذي يقع بجانب منزل الفقيد نجيب الزامل بحي المزروعية بالدمام، وتم توجيه إدارة تسمية وترقيم الشوارع بالأمانة بسرعة تنفيذ توجيه سمو أمير المنطقة وتم استبدال لوحات الشارع بلوحات تحمل المسمى الجديد للمرحوم.