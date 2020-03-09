أمريكا تسجل أعلى معدل وفيات كورونا في العالم

سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات في العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بناءً على نسبة الوفيات المؤكدة إلى الحالات المبلغ عنها، حيث توفي 5.4٪ من المرضى.



وقال موقع "أمريكا أونلاين" إن هذا العدل أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 3.4٪، الذي أبلغت عنه منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، وأعلى من معدل البر الرئيسي الصيني البالغ 3.7٪.

وأشار إلى أن الفلبين فقط لديها معدل وفيات بفيروس "كورونا" أعلى من الولايات المتحدة، وهذا لأنها لم يكن لديها سوى 5 حالات، كان أحدهم، وهو رجل من مدينة ووهان الصينية، أول حالة وفاة معروفة خارج الصين في أوائل فبراير/شباط الماضي.

واستبعد الموقع أن تكون سلالة الفيروس أشد فتكا في الولايات المتحدة؛ ورجح أن يكون عدد الوفيات كبيرا نتيجة للاختبارات المحدودة في الولايات المتحدة.

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وأوضح أن الولايات المتحدة لم تُجرِ اختبارات واسعة النطاق خلال الأسابيع الأخيرة، لأن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) التزم بمعايير صارمة لإجراء الاختبار.

وحتى الأربعاء، لم تختبر الهيئة الأمريكية سوى الأشخاص الذين تعرضوا مؤخرا لمريض مؤكد، أو سافروا إلى بلد مصاب بتفشي المرض، أو كانوا بحاجة إلى دخول المستشفى؛ لذلك لم تختبر الولايات المتحدة أو تشخص العديد من المرضى الذين يعانون من حالات خفيفة.

وقال أنتوني فوشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في مؤتمر صحفي، الجمعة: "هناك مجموعة أخرى كاملة إما بدون أعراض وإما تعاني أعراضا بسيطة. سنشهد انخفاضا في معدل الوفيات الإجمالي".

وأحصت الولايات المتحدة أكثر من 340 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بينها 19 وفاة.

فيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض، وسط انتقادات متزايدة بشأن تعامل إدارته مع الأزمة.

وارتفعت، الأحد، حصيلة الوفيات والإصابات المؤكّدة حول العالم من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى 3647، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 105 آلاف و804 حالات، بينما تعافى 58 ألفا و568 شخصا.