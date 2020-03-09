الحصيني يتوقع حالتين ممطرتين وتقلبات جوية بمعظم المناطق

2020-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ حالتين ممطرتين نهاية هذا الأسبوع والأخرى الأسبوع الذي يليه.

Advertisements

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “اسألوا الله دائماً أن يغيث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار، أبشروا وبشروا حالتين ممطرتين متوقعة بإذن الله، الأولى نهاية هذا الأسبوع والأخرى الأسبوع الذي يليه -إن شاء الله- متوقع تقلبات جوية على معظم المناطق.

وأضاف الحصيني: “الحالة الثانية ربما تكون قوية تظل توقعات والخطأ فيها وارد بسبب البُعد إشارة بسبابة اليد للأسفل”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – شاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر