- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الحصيني يتوقع حالتين ممطرتين وتقلبات جوية بمعظم المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني يتوقع حالتين ممطرتين وتقلبات جوية بمعظم المناطق
نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ حالتين ممطرتين نهاية هذا الأسبوع والأخرى الأسبوع الذي يليه.
وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “اسألوا الله دائماً أن يغيث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار، أبشروا وبشروا حالتين ممطرتين متوقعة بإذن الله، الأولى نهاية هذا الأسبوع والأخرى الأسبوع الذي يليه -إن شاء الله- متوقع تقلبات جوية على معظم المناطق.
وأضاف الحصيني: “الحالة الثانية ربما تكون قوية تظل توقعات والخطأ فيها وارد بسبب البُعد إشارة بسبابة اليد للأسفل”.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – شاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يتوقع حالتين ممطرتين وتقلبات جوية بمعظم المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.