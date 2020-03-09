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2020-03-09 نجاة رئيس وزراء السودان من محاولة اغتيال بتفجير سيارته متابعات الخليج 365 - متابعة نجا رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال بتفجير سيارته صباح اليوم الاثنين. وتداولت وسائل إعلام سودانية أنباء عن محاولة اغتيال فاشلة لرئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، إثر محاولة تفجير سيارته. Advertisements ولم يصدر عن الجهات المسؤولة في السودان أي تعليق على الحادث أو تفاصيل محاولة الاغتيال حتى الآن. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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