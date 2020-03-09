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200 فرضية حريق بـ سعود الطبية خلال عام
ضمن جهودها في تطبيق أعلى معايير السلامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نوهت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة السلامة عن إجراء أكثر من 200 فرضية حريق داخل أقسام المدينة خلال عام 2019.
جاء ذلك على لسان مدير إدارة السلامة المكلف م.محمد آل سلطان، بعد افتتاحه احتفالية اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي يأتي تماشيًا مع خطة الإدارة التنفيذية المشاركة للشؤون الهندسية، ورؤية الإدارة التنفيذية للتشغيل بالمدينة في تطبيق أعلى معايير السلامة.
وبين آل سلطان أنه تم تدريب أكثر من 4 آلاف متدرب خلال العام الماضي، والذي من شأنه رفع مستوى الوعي حيال الإجراء السليم في حالة حدوث أي طارئ لا قدر الله.
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