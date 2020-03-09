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"التجارة": وفرة كافية من المنتجات والسلع والمخزون في القطيف ومراقبة مستمرة لسلاسل الإمداد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة اليوم، جولات رقابية ميدانية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية في محافظة القطيف بعد قرار تعليق الدخول والخروج من المحافظة مؤقتًا تطبيقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكدت "التجارة" وجود وفرة كاملة من السلع والمنتجات والمخزون في القطيف ومراقبة سلاسل الإمداد في جميع مناطق المملكة، كما تواصل الفرق الميدانية للوزارة مهامها في الرقابة على المنشآت التجارية وضبط حالات الغش التجاري وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وحماية المستهلكين وحذرت من أي عمليات استغلال.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على عدم تداول الإشاعات وزيادة المخاوف وتفهم الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم، داعية في حال وجود شكاوى أو ملاحظات إلى الإبلاغ عنها عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.