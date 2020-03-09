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أكدت سفارة المملكة في إندونيسيا أنه في حالة رغبة المواطنين المتواجدين في إندونيسيا العودة إلى المملكة، لا يشترط حصولهم على شهادة pcr.
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة في جاكرتا إحاطة المواطنين المتواجدين في إندونيسيا علمًا، بأنه في حال رغبتهم في العودة إلى المملكة، لا يُشترط حصولهم على شهادة مخبرية pcr.
وتابعت: نأمل من المواطنين الذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية، ويرغبون في العودة للمملكة، التنسيق مبكرًا مع تلك الناقلات وتجدد السفارة بأهمية التواصل معها للمساعدة على الأرقام التالية: 00622129023444، هاتف الطوارئ: 00628553003000.
سفارة المملكة في إندونيسيا
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 11:02 AM
قالت: نأمل ممن لديهم حجوزات لخطوط أجنبية التنسيق حيالها مبكرًاسفارة المملكة في إندونيسيا: شهادة pcr ليست شرطًا للعودة للمملكة
أكدت سفارة المملكة في إندونيسيا أنه في حالة رغبة المواطنين المتواجدين في إندونيسيا العودة إلى المملكة، لا يشترط حصولهم على شهادة pcr.
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة في جاكرتا إحاطة المواطنين المتواجدين في إندونيسيا علمًا، بأنه في حال رغبتهم في العودة إلى المملكة، لا يُشترط حصولهم على شهادة مخبرية pcr.
وتابعت: نأمل من المواطنين الذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية، ويرغبون في العودة للمملكة، التنسيق مبكرًا مع تلك الناقلات وتجدد السفارة بأهمية التواصل معها للمساعدة على الأرقام التالية: 00622129023444، هاتف الطوارئ: 00628553003000.
، سفارة المملكة في إندونيسيا: شهادة pcr ليست شرطًا للعودة للمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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