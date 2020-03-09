، سفارة المملكة في إندونيسيا: شهادة pcr ليست شرطًا للعودة للمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: نأمل ممن لديهم حجوزات لخطوط أجنبية التنسيق حيالها مبكرًا

أكدت سفارة المملكة في إندونيسيا أنه في حالة رغبة المواطنين المتواجدين في إندونيسيا العودة إلى المملكة، لا يشترط حصولهم على شهادة pcr.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة في جاكرتا إحاطة المواطنين المتواجدين في إندونيسيا علمًا، بأنه في حال رغبتهم في العودة إلى المملكة، لا يُشترط حصولهم على شهادة مخبرية pcr.

وتابعت: نأمل من المواطنين الذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية، ويرغبون في العودة للمملكة، التنسيق مبكرًا مع تلك الناقلات وتجدد السفارة بأهمية التواصل معها للمساعدة على الأرقام التالية: 00622129023444، هاتف الطوارئ: 00628553003000.

سفارة المملكة في إندونيسيا