محمد بن مسعود - الدمام - قالت: يندرج تحت عائلة الفيروسات التنفسية وهذا هو المتوقع هل إذا تعرَّض فيروس كورونا لدرجة حرارة عالية لا يعيش؟ وهل الماء الحار والتعرُّض للشمس يفيان بالغرض؟.. سؤالان ردَّ عليهما اليوم، حساب الصحة (937) على "تويتر" بالتوضيح. وفي التفاصيل، قالت "الصحة": لا يوجد دليل علمي قاطع تحديداً فيما يخص فيروس كورونا, لكن استناداً إلى ما هو معروفٌ من انحسار نشاط الفيروسات التنفسية بشكل عام مع ارتفاع درجة الحرارة، وكون فيروس كورونا يندرج تحت عائلة الفيروسات التنفسية، فمن المتوقع أن يقل تسجيل الحالات مع ارتفاع درجة الحرارة، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة 09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 10:53 AM قالت: يندرج تحت عائلة الفيروسات التنفسية وهذا هو المتوقع Advertisements هل الماء الحار والشمس كفيلان بقتل "كورونا"؟ "الصحة" تجيب هل الماء الحار والشمس كفيلان بقتل "كورونا"؟ "الصحة" تجيب هل إذا تعرَّض فيروس كورونا لدرجة حرارة عالية لا يعيش؟ وهل الماء الحار والتعرُّض للشمس يفيان بالغرض؟.. سؤالان ردَّ عليهما اليوم، حساب الصحة (937) على "تويتر" بالتوضيح. وفي التفاصيل، قالت "الصحة": لا يوجد دليل علمي قاطع تحديداً فيما يخص فيروس كورونا, لكن استناداً إلى ما هو معروفٌ من انحسار نشاط الفيروسات التنفسية بشكل عام مع ارتفاع درجة الحرارة، وكون فيروس كورونا يندرج تحت عائلة الفيروسات التنفسية، فمن المتوقع أن يقل تسجيل الحالات مع ارتفاع درجة الحرارة، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية". الكلمات المفتاحية ، هل الماء الحار والشمس كفيلان بقتل "كورونا"؟ "الصحة" تجيب ،

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