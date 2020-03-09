، الكويت .. 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي إلى 65 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الصحة: 906 حالات موجودة في الحجر الصحي حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات، إلى 65 حالة.

وقالت الوزارة: إجمالي الإصابات بـ "كورونا" وصل إلى 65 حالة، وفحصنا أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة الماضية، و906 حالات موجودة في الحجر الصحي حتى الآن.فيروس كورونا الجديد الكويت