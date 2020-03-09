- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات، إلى 65 حالة.
وقالت الوزارة: إجمالي الإصابات بـ "كورونا" وصل إلى 65 حالة، وفحصنا أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة الماضية، و906 حالات موجودة في الحجر الصحي حتى الآن.فيروس كورونا الجديد الكويت
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 10:41 AM
وزارة الصحة: 906 حالات موجودة في الحجر الصحي حتى الآنالكويت .. 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي إلى 65 حالة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات، إلى 65 حالة.
وقالت الوزارة: إجمالي الإصابات بـ "كورونا" وصل إلى 65 حالة، وفحصنا أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة الماضية، و906 حالات موجودة في الحجر الصحي حتى الآن.
، الكويت .. 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي إلى 65 حالة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت .. 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي إلى 65 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.