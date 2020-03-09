، بعد تعليق الدراسة في الإمارات.. أهالٍ يودون استرداد الرسوم والحكومة تردّ ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل احتمالية انتقال فيروس "كورونا"

بعد تعليق الدراسة لفترة مؤقتة بالإمارات، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عدم أحقية ذوي الطلبة بمطالبات استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية؛ نظرًا لاستمرارية الدراسة من خلال تنفيذ المدارس الخاصة لخطط بديلة باستخدام أساليب التعليم عن بُعد والتقنيات المتاحة لديها.

وأفادت الهيئة بإيقاف عمليات التقييم المدرسية خلال فترة إغلاق المدارس، وسيتولى جهاز الرقابة المدرسية في الهيئة التواصلَ مع المدارس لإطلاعهم على آخر المستجدات.

وأوضحت -بحسب صحيفة "البيان"- ضمن إجاباتها على استفسارات أولياء الأمور، أن المدارس الخاصة تتفاوت من حيث مستوى جاهزيتها لتطبيق التعليم عن بُعد، ومن المفترض أن توفر كل مدرسة فرصة للتعلم خلال الأسبوعين الأخيرين من الإجازة بدءًا من 22 مارس؛ داعيةً ذوي الطلبة إلى التواصل مع المدرسة مباشرة لمعرفة الطريقة والوسائل المتاحة لتطبيق التعليم عن بُعد خلال تلك الفترة، كما أنه لن يطرأ أي تغيير على موعد بدء إجازة الصيف.

وتابعت الهيئة، بأنه يحق لكل مدرسة خاصة اعتماد السياسة الداخلية اللازمة لإدارة الجوانب الإدارية المتعلقة بمواعيد دوام المعلمين؛ لافتة إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن تعطيل الدوام في جميع الحضانات والمدارس الحكومية والخاصة ومعاهد التدريب ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى الدولة؛ بدءًا من أمس، ولمدة أربعة أسابيع، ضِمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل احتمالية انتقال فيروس كورونا المستجد في دبي.فيروس كورونا الجديد الإمارات